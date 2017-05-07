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Hande Yener'in sahnede şanssız anı

İstanbul Başakşehir'de bir AVM'de konser veren Hande Yener şarkı söylerken dansçısının uçan tekmesine maruz kaldı.

07.05.2017 - 12:26
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Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Başakşehir’de bulunan bir AVM’de konser verdi.

DANSÇININ AYAĞI SURATINA ÇARPTI

Keyifli başlayan konserde dançısının çarptığı Hande Yener'in dişi kırıldığı dudağı patladı. O anlar konseri izleyenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde takla atan dansçının ayağının Yener'in suratına çarptığı görülüyor.

KONSERE DEVAM ETTİ

Diğer dansçıları tarafından apar topar kulise götürülen Hande Yener, tedavisinin ardından sahneye tekrar çıktı. Olay anını anlatıp "Uçan tekme yedim" diyen Yener,  konserine devam etti.

Hande Yener'in sahnede şanssız anı VİDEO

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