Hangi aracın bagajı daha geniş?

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Zevkler ve renkler tartışılmaz paradoksuna en uygun konulardan biri de şüphesiz araç tercihleri. Kimi tek kapılı, kimi sedan, kimi hatchback, kimi spor kimi de SUV tarzı araçlardan hoşlanır.

Yeni bir araba alacağımız zaman, özellikle çocuklu bir aileysek veya seyahat etmeyi seven biriysek, araçta öncelikle dikkat ettiğimiz hususlardan biri bagaj hacmi oluyor. Öyle ki, yapılan araştırmalarda araç bagaj hacminin, araç seçimlerinde en önemli ikinci etken olduğu ortaya çıkıyor. Birinci etkeni de söylemeden geçmeyelim: Aracın fiyatı...

ENİŞTELER DOĞRUSUNU BİLİR

Özellikle sosyal medyada capslere konu olan ve mangalcı eniştelerle özdeşleştirilen Fiat Doblo, 790 litre bagaj hacmiyle en geniş bagaja sahip araç olarak karşımıza çıkıyor. Doblo'yu, 710 litre bagaj hacmiyle Opel'in geniş aile aracı olan Zafira Tourer izliyor. Renault'nun yeni nesil sedanı olan Talisman, 608 litrelik bagaj hacmiyle, kendi sınıfının en geniş bagaja sahip aracı oluyor.

SKODA ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Volkswagen grubuna ait markalardan olan Skoda, sedan modelleri Superb ve Octavia ile geniş ailelere hitap etmeyi başarmış gibi görünüyor. 595 litre bagaj hacmine sahip olan Superb ile, 568 litrelik arka camla tümleşik bir bagaj sistemine sahip olan Octavia, sedan sınıfının en geniş araçlarından biri olarak üst sıralarda yer alıyor.

ORTA BASAMAKTA PEK ÇOK MODEL VAR

Bagaj hacmi olarak 'ideal' olarak nitelendirebileceğimiz klasmanda Renault Fluence'ten, VW Passat'a, Seat Toledo'dan Opel Insignia'ya çeşitli marka ve modeller yer alıyor. Bagaj hacmi aralıkları 565 litre ile 530 litre arasında değişen bu grupta sırasıyla; Passat (565 litre), Egea Station Wagon (550 litre), Toledo (550 litre), Insignia SW (540 litre), Fluence (530 litre), Skoda Rapid (530 litre), Audi A6 (530 litre) gibi seçenekler mevcut.

SUV SINIFINDA SEAT ATECA ÖNDE

Sınıflara göre baktığımızda SUV için en geniş bagaj hacmine sahip olan aracın, Seat'ın yeni modeli Ateca olduğu görülüyor. 510 litrelik bagaj hacmine sahip olan Ateca'yı 475 litre ile Dacia Duster, 472 litre ile Renault Kadjar, 466 litre Kia Sportage, 445 litre ile Nissan Xtrail izliyor. SUV sınıfının en düşük bagaj hacmine sahip modeli ise 401 litre ile Nissan Qashqai...

HATCHBACK KATEGORİSİNİN EN GENİŞİ PULSAR

Nissan'ın tercih edilen modellerinden biri olan hatchback formundaki aracı Pulsar, kendi sınıfında 385 litrelik bagaj hacmi ile zirveyi elinde bulunduruyor. Pulsar'ın hemen ardından Renault Megane (384 litre), Volkswagen Golf (380 litre), Audi A3 (380 litre), Seat Leon (380 litre), Kia Ceed (380 litre) geliyor.

EN DAR BAGAJ PANDA'DA

Şehir otomobilleri olarak lanse edilen Panda, Micra, Getz ve A1, en düşük bagaj hacmine sahip otomobiller olarak önümüze çıkıyor. 225 litre bagaj hacmiyle en dar bagaja sahip olan Fiat Panda'nın ardından Hyundai Getz (254 litre), Nissan Micra (265 litre), Audi A1 Sport (270 litre) Panda ile aynı kaderi paylaşıyor.