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Hangi dünyanın parçasıyız: Misafir

Nermin Yıldırım, sızının ve şifanın hikayesini, o derin anlatımıyla, incelikle, şefkatle dokuyor.

Özel İçerik | 06.10.2018 - 10:01..
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misafir

Misafir, normalini yitirmiş, çokça incinmiş, bolca incitmiş bir dünyada, kırılmış hayallerin, ertelenmiş sevgilerin, hakkıyla yaşanamamış ömürlerin ortasında, kendine sığınacak yer arayanların romanı…

Misafir - Nermin Yıldırım

(Nermin Yıldırım)

MİSAFİR

Bu roman bir akıl hastanesinde geçiyor. Bir yandan tanıdık hissiyatı uyandıran bu hastane, bir yandan da tuhaf. Aslında yönetim şekli tuhaf. Çünkü burası bir garip “Ev”. Hemşireler “Abla”, hastalar “Misafir”, başhekim “Baba” diye anılıyor ve her geçen gün katılığı artan kurallarla yönetiliyor.

Esin ve Rikkat’ten hareketle içeridekilerin ve dışarıdakilerin hikayesini aktarıyor bize. Onlar biri Ev sahibi diğeri misafir, biri genç diğeri yaşlı, biri geçmişe diğeri geleceğe bakan iki insan. Bu, muzip ve her şeye rağmen ümit dolu bir hikaye…

Tuhaf ama tanıdık bu hikayede, bir akıl hastanesinde kurulan dünya, dış dünyanın hem bir parçası hem de ta kendisi gibi…

Misafir - Nermin Yıldırım

Misafir

Nermin Yıldırım

Hep Kitap

S.: 332

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