Hangi mesleğe ne kadar ilgi var

10 Mart 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın ilk kez kamuoyu ile paylaştığı Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) https://yokatlas.yok.gov.tr adresinde hizmete sunuldu.

GASTRONOMİYE TALEP AZ

Buna göre adayların en çok ilgi duyduğu meslek alanları da ortaya çıktı. Hukuk, tıp, bilgisayar mühendisliği ve diğer sağlık alanları en fazla ilgi gören bölümlerin başında geliyor.

Moloküler, Biyoloji Genetik, Gastronomi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih, Fizyoterapi ve Rehebilitasyon gibi bölümler lisans programlarında en az tercih edilen bölümler oldu.

ÖN LİSAN PROGRAMLARINDA İLK VE ACİL YARDIM İLK SIRADA

Adayların ön lisans programlarında İlk ve Acil Yardım en çok talep edilen bölüm olurken, en az ilgiyi gören ise Grafik Tasarım oldu. Anestezi, Fizyoterapi Çocuk Gelişimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Bilgisayar Programcılığı da ön lisan da talep gören bölümlerden oldu.

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ KAYNAĞI OLDU

Üniversite adaylarının bilinçli tercihlerde bulunması amacıyla ilk kez 2016 ÖSYS sürecinde hizmete giren sistem, 2017 tercih döneminde olduğu gibi 2018-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan bilgi kaynağı oldu.

ORTALAMA 8 BÖLÜMÜ İNCELEDİLER

Adayların sistemde kalma ve arama izlerinden derlenen istatistiklere göre, 2018 YKS tercih döneminde ziyaretçiler sitede ortalama 7 dakika 55 saniye zaman geçirdi ve ortalama 8 farklı bölümü inceledi. Sistemi kullanan her 3 adaydan 2'si mutlaka en az bir kez daha sistemi kullanmak için geri döndü.

LİSANS / ÖLİSANS PROGRAMLARINA GÖSTERİLEN İLGİDE 2017 – 2018 KIYASLAMASI



