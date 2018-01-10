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Hangi parti hazineden ne kadar yardım alacak

2018 yılı bütçesinde yapılan planlama kapsamında; 4 siyasi partiye toplam 273.8 milyon TL yardım yapıldı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 09:51..
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TBMM Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan 2018 yılı bütçesine göre; Meclis'te bulunan 4 siyasi parti hazineden 273.8 milyon TL alacaktı.

2017 yılında 234.7 milyon TL olarak yapılan hazine yardımı, bu yıl 39 milyon TL daha fazla yapılmış oldu.

HANGİ PARTİ NE KADAR ALACAK

AK Parti: 139.1 milyon TL

CHP: 71.2 milyon TL

MHP: 33.3 milyon TL

HDP:  30.1 milyon TL

PARALAR HESABA GEÇTİ

Bütçe planlamasında yer alan hazine yardımları, her yıl ocak ayının ilk haftasında banka hesaplarına yatırılıyor.

MHP NEDEN HDP'DEN FAZLA ALIYOR

Siyasi partilere yapılan bu yardımlarda, yapılan son seçimlerdeki oy oranları dikkate alınıyor.

Buna kapsamda, HDP, MHP'den daha fazla milletvekili olmasına rağmen daha az yardım alıyor. Bunun sebebi, MHP yüzde 12.03 oy oranına sahip olurken HDP yüzde 10.56 oy oranında kalmıştı.

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