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Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor

Andy-Ar'ın anketine göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihleri yüksek oranda AK Parti oldu. Trabzonsporlulardan HDP'ye oy çıkmadı.

21.10.2017 - 15:30
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Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu.

4 BÜYÜK TARAFTARLARININ TERCİHİ

Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AK Parti oldu.

TRABZONSPORLULARDAN HDP'YE OY OY

Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor VİDEO

İŞTE RAKAMLAR

Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:

%51,4 AK Parti

% 27.8 CHP

% 8.3 MHP

% 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:

% 50.3 AK Parti

% 25.9 CHP

% 11.5 MHP

% 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:

% 85.1 AK Parti

% 7.5 CHP

% 6.0 MHP

% -

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:

% 53.3 AK Parti

% 21.0 CHP

% 12.5 MHP

% 5 HDP

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