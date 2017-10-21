Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu.
4 BÜYÜK TARAFTARLARININ TERCİHİ
Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.
İLK SIRADA AK PARTİ VAR
Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AK Parti oldu.
TRABZONSPORLULARDAN HDP'YE OY OY
Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.
Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor VİDEO
İŞTE RAKAMLAR
Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:
%51,4 AK Parti
% 27.8 CHP
% 8.3 MHP
% 4.2 HDP
Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:
% 50.3 AK Parti
% 25.9 CHP
% 11.5 MHP
% 2.9 HDP
Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:
% 85.1 AK Parti
% 7.5 CHP
% 6.0 MHP
% -
Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:
% 53.3 AK Parti
% 21.0 CHP
% 12.5 MHP
% 5 HDP