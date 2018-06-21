Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bahşiş verme, bahşiş miktarı ve şekli ülkeye göre değişiyor. Bir ülkede hoş görülen bahşiş, diğerinde şaşırtıcı derecede az gelebilir. İşte bu yüzden seyahat etmeden önce gideceğiniz yerdeki bahşiş geleneğini araştırmakta fayda var.

Dışarıda yemek yiyenler bilir. Hesabı ödeyip masadan kalkarken, servis elemanlarına bir miktar bahşiş bırakmak adetten sayılıyor. Ancak her ülkenin bahşiş adeti de birbirinden farklı.

BAHŞİŞ SAYGISIZLIĞA GİREBİLİR

Doğru miktarda bahşiş bırakmamak birçok ülkede kabalık sayılırken, bazı yerlerde de bahşiş bıraktığınızda saygısızlık etmiş oluyorsunuz. Yurtdışı seyahatlerinizde başınıza böyle şeyler gelmesini istemiyorsanız bu rehbere bir göz atın...

GOCOMPARE ARAŞTIRDI

GoCompare, dünya çapında ülkelerin restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı, güncel verilere göre ülkelerin bahşiş miktarları şöyle;

ABD

Amerika’da restoranlarda hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir.

Takside ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakılıyor.

Otelde ise 2 ila 5 dolar arasında bir bahşiş verebilirsiniz.

ALMANYA

Almanya’da restoranlarda yedikleriniz ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir.

Takside yüzde 5 ile 10 arasında bir bahşiş bırakılıyor.

Otelde ise 1 ila 2 euro arasında.

AVUSTURYA

Avusturya restoranlarında ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterli oluyor.

Taksi bahşişleri tutarın yüzde 10'u kadar veriliyor.

Otelde ise 1 euro ya da 1.16 dolar bahşiş bırakabilirsiniz.

BELÇİKA

Belçika’da restoranlarda ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterli.

Taksi, tutarın yüzde 10'u kadar

Otelin ise 1 euro ya da 1.16 dolar bahşiş ortalaması var.

BULGARİSTAN

Bulgaristan’daki restoranlarda bahşiş işleyişi hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u şeklinde oluyor.

Taksi de tutarı yuvarlıyorsunuz.

Otel için günlük yaklaşık 1 dolar bahşiş yeterli.

ÇEKYA

Çekya restoranlarında hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u şeklinde bir bahşiş bırakılıyor.

Takside tutarı yuvarlamaya gerek yok.

Otel konaklamalarında ise yaklaşık 2 dolar bahşiş bırakılıyor.

ÇİN

Çin restoranlarında bahşiş diye bir şey yok. Hatta bahşiş bırakmak kaba bir hareket sayılabilir.

Takside bahşişler genelde kabul edilmez.

Otelde kaldığınızda bahşiş verebileceğiniz tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey oteller olur.

DANİMARKA

Danimarka’daki restoranlarda hesabın yüzde 10'u kadar bahşiş bırakılıyor.

Takside yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz

Otel konaklamalarında bahşiş ortalaması 0.16 dolar.

FRANSA

Fransa restoranlarındaki bahşişler 1 euro ila 5 euro arasında değişiyor.

Takside tutarın yüzde 10'u kadar.

Oteldeki bahşişler de 1 ila 2 euro arasında değişiyor.

RUSYA

Rusya’da restoranlarda yüzde 5 ila 10 arasında bahşiş veriliyor.

Takside bahşiş gerekli değil.

Otelde 1.5 dolara kadar bırakılabilir.

İTALYA

İtalya’da restoranların servis ücreti faturaya yansıtılıyor, ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz.

Takside en yakın rakama yuvarlama yapılıyor.

Otelde 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir.

İSVİÇRE

İsviçre restoranlarında servis ücreti faturaya yansıtılılıyor. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz.

Takside yuvarlama ya da yüzde 5’lik bir oran var.

Otelde 1 ila 2 dolar arası bahşiş bırakılıyor.

TÜRKİYE

Türkiye’deki restoranlarda bahşiş oranı yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor.

Takside beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir.

Otelde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir.