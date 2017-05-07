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Hannover kentinde 50 bin kişi tahliye ediliyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki bazı evler boşaltılıyor.

07.05.2017 - 16:01
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Almanya'nın Hannover kentinde yaklaşık 50 bin kişi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların etkisiz hale getirilecek olması sebebiyle evlerinden tahliye ediliyor. BBC'nin haberine göre Almanya'da bu tarzdaki en büyük ikinci tahliye, kentin nüfusunun yaklaşık 10'da birini etkileyecek.

PAZAR AKŞAM SAATLERİNDE EVLERİNE DÖNECEKLER

Tahliye edilen binalar arasında 7 bakım evi, bir klinik ve lastik fabrikası da bulunuyor. Tahliyenin ardından bölge sakinlerinin pazar akşam saatlerinde evlerine dönmesi planlanıyor.

Tahliye edilecek kişilerin yanlarına ilaçlarını alması tavsiye edilirken, gaz sistemlerini ve elektriği de kapatmaları istendi. İnsanların günlerini keyifli geçirebilmeleri için ise müze turları, çocuk filmleri ve spor aktiviteleri gibi etkinlikler hazırlandı. Öte yandan on binlerce kişiye dağıtılması için çorbalar hazırlandığı bildirildi.

13 ŞÜPHELİ OBJE İNCELENDİ

Bomba imha uzmanları 13 şüpheli objeyi incelerken, bunlardan sadece 5'inin bomba olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefikler Hannover'a şiddetli hava saldırıları düzenlemiş ve binlerce kişinin ölümüne, şehrin büyük bir kısmının ise yerle bir olmasına sebep olmuştu.

Savaştan beri ülkede bomba bağlantılı en büyük tahliye ise geçtiğimiz sene Augsburg'da yapılmıştı. 54 bin kişinin tahliye edildiği olayda 1.8 tonluk bomba topraktan çıkarılmıştı.

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