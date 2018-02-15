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Hanya Yanagihara’nın 'Değersiz Bir Hayat' kitabı çıktı

Hanya Yanagihara’nın 'Değersiz Bir Hayat' adlı romanı Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 15:42..
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Günümüz Amerikan edebiyatına hızlı bir giriş yapan Hanya Yanagihara’nın önce ABD’de sonrasında tüm dünyada ses getiren romanı Değersiz Bir Hayat.

Hakları 23 ülkeye satılan, New York Times’ın yılın dikkat çeken kitapları listesine giren, Kirkus Ödülü’nü alan ve Man Booker Ödülü’ne de aday gösterilen roman, Üniversitede tanışıp hayatları boyunca birbirlerinden kopmayan dört erkek arkadaşın dostluk, aşk, kalp kırıklığına dair dokunaklı, müthiş hikâyesi….

Hanya Yanagihara’nın 'Değersiz Bir Hayat' kitabı çıktı

Üniversitede tanışıp hayatları boyunca birbirlerinden kopmayan dört arkadaşın hikâyesi: oyuncu Willem, mimar Malcolm, ressam JB ve avukat Jude. Dörtlü içinde herkesin hayal kırıklıkları, sorunları olsa da bir tek Jude’un karanlık bir geçmişi var ve bu yüzden arkadaşlarını ne kadar sevse de, kendisi hakkında hep sınırlı bilgi veriyor.

Hanya Yanagihara’nın 'Değersiz Bir Hayat' kitabı çıktı

Hanya Yanagihara

Jude’un geçmişi roman boyunca parça parça seriliyor önümüze. Hikâyeyi bazen onun, bazen diğerlerinin ağzından dinliyoruz. Dostluk, aşk, kalp kırıklığına dair dokunaklı, müthiş bir hikâye….

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