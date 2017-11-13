Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu

Şanlıurfa'da aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden kavga eden kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğeri hastaneye kaldırıldı.

Bebeğinizin süt içmesini kolaylaştırmak isterken daha önemli bir soruna yol açıyor olabilirsiniz.

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Sintol nedir

Sintol veya Synthol olarak bilinen madde bir çeşit yağdır ve vücut geliştiriciler tarafından kullanılır.