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Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu

Kayseri’de, doktorun yazdığı film tablet halindeki hapı makasla kesip, tek parça haline getiren 43 yaşındaki kadın o halde yuttu.

13.11.2017 - 16:27
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Kayseri Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde oturan Hüsniye Yesegüy, doktorunun tedavi için verdiği ilaçları bir süredir kullanıyordu.

Yesegüy, eczaneden film tablet halinde satın aldığı hapı, içmeden önce makasla keserek, parçalara ayırdı.

Avucuna aldığı PVC kaplı hapı, ambalajından çıkardığını sanan Yesegüy, bir bardak suyla yuttu.

Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu

AMBALAJIN KESKİN KENARLARI YEMEK BORUSUNU YIRTTI

Hapı koruyucu ambalajından çıkardığını zanneden Yesegüy'ün ilacı yutmasıyla, ambalajın keskin kenarları yemek borusunu yırttı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yesegüy'ü ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı.

CERRAHİ OPERASYONLA ÇIKARILDI

Tedaviye alınan Yesegüy’ün yemek borusuna takılan ve daha sonra midesine inen ambalaj içindeki hap, hastanenin kulak burun boğaz servisinde yapılan cerrahi operasyonla çıkarıldı.

Hapı ambalajıyla yuttu, hastanelik oldu

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