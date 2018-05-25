Olay Arnavutluk'ta yaşandı. Aralarında adam kaçırmanın da bulunduğu farklı suçlardan yargılanan bir kişinin mahkemesinin karar duruşması vardı. Duruşmaya getirilen adam için hakim tarafından hüküm verildi.

Sonrasında ise hiç beklenmeyen bir olay yaşandı.

MAHKEME SALONUNDAN KAÇTI

Duruşma hakimi adama işlediği çeşitli suçlardan 3 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine infazı kesinleşen adam, hapse girmek yerine kaçmayı tercih etti. Oturduğu sanık kürsüsünden ayağa kalkan adam hızla mahkemeden dışarı koştu, kaçmaya başladı.

Hapis cezası alan adam mahkeme salonundan kaçtı ViDEO

KAYIPLARA KARIŞTI

Neye uğradığını şaşıran polisler de adamın peşine takıldı ancak başarılı olamadı. Mahkeme salonundan çıkıp kendini koridora atan adam, sonrasında binadan dışarı çıkıp kayıplara karıştı.

Peşinden gelen kolluk kuvvetleri de adamı yakalamaya çalıştıysa da başarılı olamadı, adam halen aranmasına rağmen izine ulaşılamadı.