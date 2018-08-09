Hapis cezası olan damat kına konvoyunda yakalandı

Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti.

Gözaltına alınan Yavuz'a daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





"HER ŞEY 10 GÜN SONRA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Hakim karşısına çıkan damat düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz’un bu isteğini reddeden hakim sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çıkışta ailesi ile vedalaşan damat gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yavuz, çıkışta gazetecilere "Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Yavuz'un cezaevine götürülmesinin ardından davetliler ve gelin adliyeden ayrıldı.



