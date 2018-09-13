Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Civardaki yollar tutularak hükümlünün şehir dışına kaçabilme ihtimali üzerine otogarda da gerekli tedbirler alındı. Polis ekipleri şahsın bölgeden fazla uzaklaşmış olamayacağını düşünerek, yakın çevredeki boş arazi ve tarla alanlar ile mezarlıkta da aramalar yaptı.

Hapishaneden kaçan firari drone ile yakalandı VİDEO

YERİNİ DRONE TESPİT ETTİ

Havadan drone vasıtasıyla yapılan taramalarda şahsın bir tarlanın yan tarafındaki otluk çalılık içinde gizlendiği tespit edildi. Firari hükümlünün yeri belirlenince Asayiş Ekipleri bölgeye ulaşarak, firariyi yakaladı.

Çanakkale Valiliği Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü şahsın İnsansız Hava Aracı yardımı ile saklandığı yer tespit edilerek, yakalanma anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.



