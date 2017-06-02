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Hapishaneden kaçmaya çalışan mahkum dikenli tele takıldı

Avustralya'daki Silverwater hapishanesinde 30 yaşındaki kadın mahkum, kaçmak için tel örgülere tırmanırken takıldı ve yakalandı.

02.06.2017 - 14:37
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Personel yükseltici platform yardımıyla kurtarılan kadının yaklaşık 4 metre olan güvenlik duvarından tel örgülere kadar nasıl tırmandığı bilinmiyor.

VÜCUDUNDA KESİKLERİ OLAN KADIN MAHKUM TEKRAR GÖZETİME ALINDI

​Vücudunda kesikleri ve morlukları olan kadın mahkum, tekrar gözetim altına alındı. Kadının birkaç gün önce hapishaneye girdiği ortaya çıktı. Aynı hapishane Avustralya tarihinin en cesaret isteyen firarlarından birine de sahne olmuştu.

Hapishaneden kaçmaya çalışan mahkum dikenli tele takıldı VİDEO

Hapishaneden kaçmaya çalışan mahkum dikenli tele takıldı

Hapishaneden kaçmaya çalışan mahkum dikenli tele takıldı

Hapishaneden kaçmaya çalışan mahkum dikenli tele takıldı

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