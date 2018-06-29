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Hapisteki kardeşine gönderdiği monttan uyuşturucu çıktı

Samsun'da bir kişi, cezaevindeki kardeşine getirdiği montun içinde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı.

İHA | 29.06.2018 - 22:36..
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Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen olayda, F.B.’nin (34) cezaevinde bulunan kardeşine getirdiği giysiler arasındaki montta cezaevi görevlileri tarafından yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçti.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Giysiyi teslim ettikten sonra ayrılan F.B. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. "Cezaevine yasak madde sokmak" suçundan nöbetçi mahkemeye ifade veren F.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hapisteki kardeşine gönderdiği monttan uyuşturucu çıktı

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