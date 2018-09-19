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Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü

İstanbul'da kalp yetmezliği tedavisi gören 28 yaşındaki Gamze Kalaycı, hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA | 19.09.2018 - 16:49..
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Kalp yetmezliği tedavisi için İstanbul'da bulunan Gamze Kalaycı, bu sabah ailesiyle evde oturduğu sırada hapşırmasının ardından fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, BEYNİNE PIHTI ATTI

Yere yığılan Kalaycı, aile fertleri tarafından hastaneye götürüldü. Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve beynine pıhtı attığı belirlenen Kalaycı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Kalaycı'nın bekar olduğu ve kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Gamze Kalaycı'nın cenazesi, yarın memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Hapşırdıktan sonra kalp krizi geçirerek öldü

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