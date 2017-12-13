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FETÖ sanığının hard diskinden 19 bin çocuk pornosu fotoğrafı çıktı

Adana'da FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni Necdet A.'nın, 500 GB hafızalı hard diskinin içinden çocuk pornosu fotoğrafları çıkınca tutuklandı.

DHA | 13.12.2017 - 09:59..
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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2016'da, sınıf öğretmenliği yapan evli, 5 çocuk babası Necdet A.'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Öğretmenin evinde yapılan aramada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve özel bir kutu içinde 400 CD, porno dergi, 500 GB hafızaya sahip harici hard disk ele geçirildi.

"BENİM HABERİM OLMADAN KONULMUŞ"

Öğretmen ifadesinde ele geçirilen belgelerle ilgili, "Benim haberim olmadan, kitap kolilerimin arasına konulmuş." diyerek suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Necdet A., KHK ile meslekten ihraç edildiği bildirildi.

FETÖ sanığının hard diskinden 19 bin çocuk pornosu fotoğrafı çıktı

ÇOCUKLARIN CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI BULUNDU

Polisi şüphelinin evinde el geçirdiği hard diskleri ve CD'leri incelemesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Polis incelemeye aldığı hard diskin içerisinde 4 bine yakın porno film ve 19 bin adet, kız ve erkek çocukların cinsel içerikli fotoğrafına ulaşıldı. CD'lerde ise 400'e yakın pornografik görüntüler tespit etti. Ekipler bunun üzerine, 31 yıl öğretmenlik yapan Necdet A.'yı tekrar gözaltına aldı.

"İKİNCİ EL, BENİM DEĞİL"

Necdet A., "İkinci el bir hard disk almıştım. Fotoğraflar benim değil." diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkartılan eski öğretmen, 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

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