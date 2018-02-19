Harekat merkezinde dikkat çeken yazı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birlik ve Tugay karargahlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"BU TAKIM BU MAÇI ALIR"

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı” hakkında bilgi alırken, kapıda yazan "Bu takım bu maçı alır" yazısı dikkat çekti.