Harekatın unutulmaz kılınması için anıtı dikildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Bölge Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları sonrası parka bir anıt dikilmesi kararı alındı.

Şehit ve gazilere ithafen yapılması planlanan anıta, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik büyük başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın adının verilmesi kararlaştırıldı.

15 GÜNDE HAZIRLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla, 15 günlük bir sürede hazırlanan ve üzerinde silahlı Türk askeri ile elinde zeytin dalı tutan Türk kadını ve ay yıldızın bulunduğu anıt parktaki yerini aldı.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ YAZILDI

Anıtın üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Barış, tüm ulusun azim, inanç ve çabalarını birleştirmesi sonucu kazanılabilir." ve "Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener." ile "Ben toprak büyütme heveslisi değilim, barış bozma alışkanlığım yoktur ancak antlaşmalara dayanan haklarımızın savunucusuyum." sözlerinin yer aldığı levhalar yerleştirildi.

Ayrıca, üzerinde "Zeytin Dalı Anıtı" yazan levhanın altına da Kocamaz'ın "Bu vatan için canlarını, kanlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize ithaf edilmiştir." yazısı yazıldı.

"MEHMETÇİK'İN EMEKLERİNİN UNUTULMAMASI LAZIM"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır bölücü terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini söyledi. Terör nedeniyle 40 bine yakın şehit verildiğini anımsatan Kocamaz, Türkiye'nin terörle mücadelesini tek başına yürüttüğünün altını çizdi.

Kocamaz, şu an da çok önemli bir harekatın yürütüldüğünü aktararak, şöyle devam etti: "Biz NATO üyesiyiz, bir sürü müttefik ülkemiz var ama bugün geldiğimiz noktada her zaman olduğu gibi Türk milleti yine yalnız bırakılmış durumda. Onlar bizi yalnız bıraktı diye bizim elimizi kolumuzu bağlayıp bekleyecek halimiz yok. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Bu mücadele halen sürüyor. Mehmetçiklerimiz gerçekten çok büyük mücadeleler veriyorlar. Biz de bu vesileyle hem şehitlerimize bir selam göndermek hem de Mehmetçiklerimize moral kazandırmak düşüncesiyle böyle bir anıtı Mersin'e kazandırdık."





Anıtı yaparak bu destansı mücadeleyi gelecek kuşaklara aktarmak istediklerine vurgu yapan Kocamaz, şöyle konuştu: "Verilen mücadelenin, Mehmetçik'in emeklerinin unutulmaması lazım. Hepsinden ziyade gençlerin bilgili, bilinçli yetişmeleri lazım. Bu toprakların kolay kazanılmadığını, halen de bedeller ödenmeye devam edildiğini gençlerimizin iyi özümsemesi gerekiyor. Gençlerin ceddini iyi tanıması ve geleceğe de iyi yön vermesi gerekiyor. Dostunu, düşmanını iyi tanıması gerekiyor. Onun için bu anıtlar gerekli. Biz bu amaçla böyle bir anıtı diktik."