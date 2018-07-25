taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.604
USD
4,8611
EURO
5,6885
ALTIN
192,02
PETR
73,9200

Hareket eden arabanın arka kapısından düşen çocuk

Rusya'nın Sıktıvkar şehrinde arabadan düşen çocuk, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp arabaya geri yürüdü.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 12:19..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'nın Sıktıvkar şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Arabadan düşen küçük bir çocuk, aracın arkasından koşarken görüntülendi.

Hareket eden arabanın arka kapısından düşen çocuk

Hareket eden arabanın arka kapısından düşen çocuk

SÜRÜCÜ ARACINI HEMEN DURDURDU

Çocuğunun araçtan düştüğünü fark eden sürücü, aracını hemen durdurdu ve çocuğunu kucaklayarak geri arabaya bindirdi. Küçük çocuk hiçbir şey olmamış gibi davranması ise oldukça ilginçti.

Hareket eden arabanın arka kapısından düşen çocuk

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise bir başka araçtaki sürücü tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada ise bu olayı görenler tepkilerini ortaya koydu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

85
Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

Alpay Özalan HDP'lilere geçit vermedi

308
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

121
Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

Başpiskopos Amvrosios: Yangının nedeni ateist Çipras

97
İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

İletişim ve Strateji Başkanlıklarına atama yapıldı

45
Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

110
Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

Rafet El Roman yeni sevgilisiyle tatilde

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM