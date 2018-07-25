Rusya'nın Sıktıvkar şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Arabadan düşen küçük bir çocuk, aracın arkasından koşarken görüntülendi.

Hareket eden arabanın arka kapısından düşen çocuk

SÜRÜCÜ ARACINI HEMEN DURDURDU

Çocuğunun araçtan düştüğünü fark eden sürücü, aracını hemen durdurdu ve çocuğunu kucaklayarak geri arabaya bindirdi. Küçük çocuk hiçbir şey olmamış gibi davranması ise oldukça ilginçti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise bir başka araçtaki sürücü tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada ise bu olayı görenler tepkilerini ortaya koydu.