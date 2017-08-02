Hareket halindeyken minibüs şoförüne yumruk attı

Bayramyeri-Fatih Mahallesi hattında yolcu minibüsü kullanan Ali Ergen'in kullandığı 20 M 0578 plakalı minibüse, Yakup Çiçek yolcu olarak bindi.

YUMRUK ATTI, ARAÇTAN İNDİ

İkinci Ticari Yol Caddesi'ne gelindiği sırada Çiçek, araçtan inmek istedi. Ancak şoför Ali Ergen, minibüsü durdurmak için uygun yer ve durak olmadığını söyledi.

MİNİBÜSE ÇARPARAK DURABİLDİ

Bunun üzerine Yakup Çiçek ile şoför Ergen arasında araç hareket halindeyken tartışma çıktı. Araçtaki kamera ile kaydedilen olayda yumruklu saldırıya maruz kalan şoför, kontrolünü yitirdiği minibüsü ile önündeki başka bir minibüse çarptı.

Minibüs şoförüne saldırı araç kamerasında VİDEO