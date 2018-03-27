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Harem Otogarı yeni yerine taşınacak

Harem Otogarı; Sabiha Gökçen'in 2 kilometre uzağındaki yeni alanında hizmet vermeye devam edecek.

AA | 27.03.2018 - 08:57..
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Harem Otogarı yeni yerine taşınacak

1970 yılında yapımına tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Harem Otogarı, o tarihten itibaren ilk defa yer değiştiriyor.

Harem Otogarı yeni yerine taşınacak

23 OTOBÜS VE 200 ARAÇ KAPASİTESİ OLACAK

Projenin yapımına haziran ayında başlanacak ve birçok yolcuya hizmet verecek. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, 64 bin metrekarelik otogarda 23 otobüs peronu ile 200 araç kapasiteli otopark alanı yer alacak.

Harem Otogarı yeni yerine taşınacak

BEKLEME SALONLARI DA İNŞA EDİLECEK

Otobüs ve taksi duraklarınıın yanı sıra yolcular için bekleme salonları da inşa edilecek.

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