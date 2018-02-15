Harften ve notadan Sabahattin Ali’ye

Türk müziğinin klasik ve neoklasik eserlerini ve icracılarını dinleyen, zeybek oynayan, dostlarıyla Şamram Hanım’ın kantolarını paylaşan Sabahattin Ali'nin bir müziksever olarak portresi çok renkliydi.

Yazarın dostları arasında besteci, derleyici ve güfte yazarı olarak tanınmış Muzaffer Sarısözen, Ruhi Su, Şükrü Şenozan, Rüştü Şardağ, Hasan Âli Yücel gibi pek çok isim yer alıyordu. “Hanende Melek” öyküsü ve “Kuyucaklı Yusuf “ romanında olduğu gibi müzik, Ali’nin gündelik hayatının yanı sıra kurgularında da önemli bir yer tutuyordu.

17 Şubat Cumartesi günü saat 19:30’da Loca’da yapılacak olan “Harf’ten ve Nota’dan - Sabahattin Ali’nin şarkıları” dinletisi aynı zamanda Yapı Kredi Kültür Sanat’ın yeni sergisi “Şehirlere Alışamadı – Sabahattin Ali’nin Şehirleri”ne de selam gönderiyor.