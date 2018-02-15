taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.151
USD
3,7758
EURO
4,7206
ALTIN
164,57
PETR
64,5200

Harften ve notadan Sabahattin Ali’ye

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın müziği ve edebiyatı bir araya getiren 'Harf’ten ve Nota’dan' dizisi, bizi Sabahattin Ali’nin sevdiği, andığı besteler ve bestecilerle tanıştırıyor.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türk müziğinin klasik ve neoklasik eserlerini ve icracılarını dinleyen, zeybek oynayan, dostlarıyla Şamram Hanım’ın kantolarını paylaşan Sabahattin Ali'nin bir müziksever olarak portresi çok renkliydi.

Yazarın dostları arasında besteci, derleyici ve güfte yazarı olarak tanınmış Muzaffer Sarısözen, Ruhi Su, Şükrü Şenozan, Rüştü Şardağ, Hasan Âli Yücel gibi pek çok isim yer alıyordu. “Hanende Melek” öyküsü ve “Kuyucaklı Yusuf “ romanında olduğu gibi müzik, Ali’nin gündelik hayatının yanı sıra kurgularında da önemli bir yer tutuyordu.

Harften ve notadan Sabahattin Ali’ye

17 Şubat Cumartesi günü saat 19:30’da Loca’da yapılacak olan “Harf’ten ve Nota’dan - Sabahattin Ali’nin şarkıları” dinletisi aynı zamanda Yapı Kredi Kültür Sanat’ın yeni sergisi “Şehirlere Alışamadı – Sabahattin Ali’nin Şehirleri”ne de selam gönderiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Piyano tellerinden muhteşem tasarımlar
Sanatçı David Moreno, sadece piyano tellerini kullanarak yaptığı tasarımlarla göz alıyor. İşte muhteşem tasarımlar...
Sabahattin Ali’nin şehirleri
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sabahattin Ali’nin kendi kaleminden anlatımıyla kurgulanan bir Sabahattin Ali sergisine ev sahipliği yapıyor.
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel statüsüne alınan, mezuniyet belgeleri, Arapça harfli daktilo ve ilk cübbeler gibi birçok tarihi objenin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.
Mimarlar Odası Başkanı ile AKM yetkilisinin diyaloğu
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımına başlanmasıyla birlikte Mimarlar Odası Başkanı, AKM'nin önüne gitti. İçeri alınmayan Başkan, yetkililerle güvenliğin telsiziyle konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

158
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

37
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

62
Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

Mehmetçik'e moral vermek için sınıra Türk bayrağı

82
İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti

90
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

80
Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

Özlem Çarıkçıoğlu 64. sırada başladı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM