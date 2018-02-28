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Hariri 'esir alındığı' Suudi Arabistan'a yine gitti

Kasım'da Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğinde istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yeniden Suudi Arabistan'a gitti.

AA | 28.02.2018 - 08:22..
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Kral Selman bin Abdulaziz'den davet alan Hariri, Suudi Arabistan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Hariri'nin Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Hariri 'esir alındığı' Suudi Arabistan'a yine gitti

Ziyaretin süresi ve görüşmelerde ele alınacak konularla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Hariri, bir önceki Suudi Arabistan ziyaretinde istifasını açıklamış, ancak istifası ülkesince kabul edilmemişti.

"DRAMATİK OLSUN İSTEDİM"

Öte yandan Hariri, istifasını neden Suudi Arabistan'dan açıkladığı sorulduğunda,"Daha dramatik olsun istedim. Lübnan halkı ve siyasi partileri arasında olumlu bir şok yaratmak için yaptım." dedi.

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