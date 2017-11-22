taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9604
EURO
4,6482
ALTIN
163,07
PETR
62,7900

Hariri Lübnan'a döndü

4 Kasım'da Lübnan Başbakanlığı görevini bırakan Saad Hariri, istifasının ardından ilk kez ülkesine döndü.

22.11.2017 - 01:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşen Hariri, Mısır'daki temaslarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğradı. Hariri, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Hariri Lübnan'a döndü

REFİK HARİRİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETTİA

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı canlı yayında görevini bıraktığını açıklayan Hariri, istifasının ardından Lübnan'a döndü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Saad Hariri'nin, suikast sonucu öldürülen eski başbakanlardan Refik Hariri'nin Beyrut'ta bulunan mezarını ziyaret ettikten sonra konutuna geçeceği kaydedildi.

Hariri Lübnan'a döndü

NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Başbakan Hariri, Suudi Arabistan'da 4 Kasım'da açıkladığı istifasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'da da temaslarda bulunmuştu. Hariri son olarak dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüş, daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uğramıştı.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Hariri Lübnan'a döndü

"İSTİFASI GEÇERLİ DEĞİLDİR"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasıyla ilgili açıklamasında, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" bildirmiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da iyi olduğunu ve kısa süre içinde ülkesine döneceğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor
Princeton Üniversitesi, internet kullanıcılarını korkutan bir açıklama yaptı.
Zimbabve lideri Mugabe istifa etti
Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, görevini bıraktığını açıkladı.
Almanya Meclisi'nde YPG'nin sembolü açıldı
Terör örgütü PKK/PYD'nin yuvası haline gelen Almanya'da bir skandal daha yaşandı. Meclis'te YPG'nin bayrağı açılıp, propaganda yapıldı.
BM'nin Suriye raporu
BM 2011'den bu yana Suriye devam eden iç savaşın etkilerini rakamlarla ortaya çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

13
Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

6
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

5
Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

Beşiktaş'ın yıldızlarından Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi

7
Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

4
D-100 Karayolu trafiğe kapandı

D-100 Karayolu trafiğe kapandı

0
Hariri Lübnan'a döndü

Hariri Lübnan'a döndü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM