Hariri: Rejimi Rusya değil İran kontrol ediyor

Hariri, askeri muhalifler adına görüşmelere katılan Fatih Hassun ile birlikte, dün akşam Crowne Plaza Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Mistura'nın kendilerine sunduğu belgeye olumlu yaklaştıklarını belirten Hariri, "Belgedeki önerileri inceliyoruz ki en iyi şekilde siyasi süreçte yürüyelim." dedi.

HUMUS'TAKİ SALDIRILARA DİKKAT ÇEKTİ

Hariri, Humus'ta öğle saatlerinde rejime ait istihbarat binalarına düzenlenen saldırıya ilişkin, "Geçen yıl Cenevre 3 görüşmeleri sürerken Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesine düzenlenen saldırılar gibi, bu yılda aynı gelişme yaşandı. Bu siyasi süreci engellemek içindi." ifadesini kullandı.

"Bu olayların görüşmelere engel teşkil etmesine izin vermeyeceğiz." diyen Hariri, şöyle devam etti:

"Terörü her zaman kınıyoruz. Bu konuda tavrımız nettir. Terörle ilk savaşan biziz. Sadece sözlerle değil, eylemlerimizle terörle mücadele ettik. O yüzden tüm dünyadan gerçek destek istiyoruz. Terörün gerçek ortağının kim olduğunu görmelerini istiyoruz."





"GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURULMALI"

Hariri, güvenli bölgeler oluşturulması gerekliliğine değinerek, "Güvenli bölgelerin tek bir hedefi var. O da savaştan kaçan sivilleri kurtarmaktır. Sadece Türkiye değil, kardeş Arap ülkeleri de güvenli bölge fikrini destekliyor. Şimdi de ABD destekliyor. Ama rejim, iktidarda kalmak için sivillerle karşı karşıya gelmek ve yok etmek istiyor." diye konuştu.

"REJİM SUÇLU SUBAYLARI TASFİYE EDİYOR"

Askeri gruplar adına konuşan Fatih Hassun da Humus'taki saldırılara değinerek, şunları kaydetti:

"Patlamaların olduğu yer, çok güvenli bir bölgeydi. Yetkisi olan bir kişi kolaylık sağlamadıkça, kimse oraya sızamaz. Bu bölgede muhalif askeri gruplar yok. En yakınında Vaer var. O da kuşatılmış haldedir. Bugünkü Humus patlamalarının özü, Esed rejimin, eski Lübnan Başbakanı Hariri suikastının sanıklarını ortadan kaldırmasıdır. Bir generalin de aralarında olduğu, uluslararası arenada haklarındaki suçlamalardan aranan üst düzey subayları (bu saldırıda) tasfiye etti."

"REJİM İRAN'IN KONTROLÜNDE"

Fatih Hassın, "Rusya rejimi kontrol altına alamıyor çünkü rejim, İran kontrolünde." dedi.

Esed rejimi ve DEAŞ arasındaki işbirliğine işaret eden Hassun, "Biz Bab'ı özgürleştirirken rejim, iki defa Tedmur'u DEAŞ'a teslim etti. Rejim ve DEAŞ'ın işbirliği yaptığına dair belgeler var. Bunları BM'ye resmi şekilde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.