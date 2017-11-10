Nasrallah'tan Suudi Arabistan'a sert sözler

Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'nin 4 Kasım'da istifa etmesi ve bu istifayı Suudi Arabistan'dan duyurmasının ardından İran'la birlikte hedef tahtasına oturtulan Hizbullah'tan yeni bir açıklama geldi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İSRAİL'E VUR EMRİ

Suudi Aranistan ile Lübnan arasında yaşanan siyasi gerilime ilişkin açıklamada bulunan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hariri istifasını "Suudi Arabistan'ın görülmemiş müdahalesi" olarak yorumladı.

Nasrallah ayrıca Suudi Arabistan'ın Lübnan meselsinde İsrail'in de parmağının bulunduğunu belirterek "Suudi Arabistan, İsrail'den Lübnan'ı vurmasını istedi." dedi.

EV HAPSİNDE

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suudilerin Hariri'yi ev hapsinde tuttuğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın Lübnan halkı ve Hizbullah'a savaş açtığını savunan Nasrallah, Riyad'ı halka yeni bir başbakan dayatma kararı almakla suçladı.

Nasrallah, Suudilerin Lübnan'ın iç işlerine karışmasını ve Hariri'ye yaptıkları muameleyi kınadıklarını söylerken, bunun tüm Lübnanlılara bir hakaret olduğunu belirtti ve Saad Hariri'nin serbest bırakılarak Lübnan'a geri dönmesi çağrısı yaptıklarını belirtti.

Nasrallah, Hariri'nin istifa etmek istemesi durumunda, bunu Beyrut'a geri dönerek yapması gerektiğini söyledi.