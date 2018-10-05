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Hariri yeni hükümet için zaman verdi

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümetin "bir hafta-10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söyledi.

AA | 05.10.2018 - 10:09..
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LÜBNAN

Başbakan Hariri, Lübnan'da yayın yapan MTF televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümet kurma çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

"10 GÜN İÇİNDE..."

Başbakan Hariri, "Bir hafta-10 gün içinde yeni hükümetin kurulacağından eminim. Hükümet her kesimi temsil edecek. Hükümete iş birliği niyetiyle girmeliyiz. Hiç kimse bir problem ya da çatışma çıkarılması için hükümete katılmamalı." dedi.

Hariri, ülkedeki ekonomik durumun siyasi farklılıkları tolere etmeyeceğini, herkesin güvenli limana ulaşmak için iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

LÜBNAN EKONOMİSİ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Lübnan ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ülke için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.

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