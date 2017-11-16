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Hariri'yi ailesiyle birlikte Fransa'ya davet etti

Macron "Hariri'yi ailesiyle birlikte Fransa'ya birkaç günlüğüne davet etmeye karar verdik, kesinlikle bir sığınma değil." dedi.

16.11.2017 - 09:38
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suudi Arabistan Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Hariri ve ailesini Fransa'ya davet ettiği kaydedildi.

"KESİNLİKLE SIĞINMA DEĞİL"

Macron, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'nda Üst Düzey Oturumu açılış seremonisine katılmak üzere geldiği Almanya'nın Bonn kentinde de Hariri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirten Macron, "Muhammed bin Selman ve Saad Hariri ile görüştüm ve Hariri'yi ailesiyle birlikte Fransa'ya birkaç günlüğüne davet etmeye karar verdik." dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan Christophe Castaner, bugün yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saad Hariri'nin, kararı kendi seçimi ise istifasını Lübnan'dan teyit etmesini istiyor." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, yaptığı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

4 KASIM'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Hariri, dün sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve iki gün içinde ülkesine döneceğini belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

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