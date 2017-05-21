taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen Harley Davidson tutkunları Belek'te motor turuna katıldı.

21.05.2017 - 07:19
  1. Haberler
  2. Spor

Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde bir araya gelen 200'ün üstünde Harley Davidson sahibi, Belek'ten başlayan ve Kemer ilçesindeki tarihi yerlerin gezilmesinin ardından, yine Belek'te sona eren motosiklet turuna katıldı.

Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

KÜRŞAT TÜZMEN DE TURA KATILDI

Motosiklet tutkunları arasında yer alan eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tura katılan tüm motosikletçilerin trafik kurallarına uyarak, örnek olduklarını belirtti.

Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

Önemli bir spor etkinliğini Antalya'da gerçekleştirdiklerini anlatan Tüzmen, "Türkiye'nin dört bir tarafından Harley'ciler bir araya geldi. Senelerdir devam eden ilişkilerimiz bir vefa noktasında sürüyor. Bir taraftan da vatandaşlarımızı trafik kurallarını izlemeye ve güzel sürüş yapmaya davet ediyoruz. Motosiklet sporu kurallara riayet edildiği zaman hiçbir tehlikesi olmayan spor dalı. Kuralsızlıklar ülkemizde çok sıkıntılar yaratıyor." diye konuştu.

Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

Harley Davidson tutkunları Grup Lideri Alp Yakal ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye'den ve Kıbrıs'tan 200'ün üzerinde motosikletçinin Antalya'ya geldiğini belirtti.

Belli hız limitini aşmadan grup sürüşü yaptıklarını kaydeden Yakal, şunları söyledi:

"Belli kuralları vardır. Kurallara uymayanlar aramızda süremez. Alkollü motora binmemiz kesinlikle yasak. Kasksız motora binmemiz kesinlikle yasak. Gerekli güvenlik tedbirlerini almadan hiç kimse motorun üzerine oturamaz. Oturan da bir daha sürüşe gelemez."

Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

29
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

33
Emre Çolak Deportivo'da sezonun en iyi oyuncusu

Emre Çolak Deportivo'da sezonun en iyi oyuncusu

7
Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

12
Adıyaman’da trafik kazasında bir aile yok oldu

Adıyaman’da trafik kazasında bir aile yok oldu

4
Erzincan’da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

Erzincan’da dolu tarım ürünlerine zarar verdi

1
Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk için henüz çok erken

Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk için henüz çok erken

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM