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Harmandalı ile öğrencileri okula bağladı

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde bir ortaokulun müdür yardımcısı, taşımalı sistemle okula gelen köy çocuklarına öğrettiği harmandalı ile okula ilgilerini artırdı.

AA | 22.10.2018 - 09:18..
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Üsküp Atatürk Ortaokulu'nda yaklaşık 5 yıl önce teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak göreve başlayan Emrah Mutluer, geçen yıl da müdür yardımcısı oldu.

Mutluer, taşımalı eğitimle 10 köyden gelen 85 öğrenciye, okula ilgilerini ve aidiyetlerini artırmak için öğle aralarında bildiği yörelerin halk oyunlarını öğretmeye çalıştı.

DEVAMSIZLIK SORUNU BİTTİ

Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer'in, üç yıl önce kendi sınıfıyla başlattığı etkinlikte, öğrencilerinin harmandalındaki becerisine tüm okul önce hayran kaldı, sonra diğer sınıflar da heves etti.

Öğrencilerine pek çok yörenin halk oyunlarını öğreten Mutluer'in mağrur zeybeklerin efeliğini yansıtan harmandalını oynatmaya başlamasıyla devamsızlık da sıfıra indi. Öğrencileriyle bir çok festival ve etkinliklerde gösteri sunan Mutluer, çocukların eğitimdeki başarılarını da artırdı.

Harmandalı ile öğrencileri okula bağladı

HALK OYUNLARI ÖĞRENİYORLAR

Emrah Mutluer, yaklaşık 3 yıldır öğrencilerine halk oyunları öğreterek, okula olan ilgiyi artırmayı başardığını söyledi. Köy çocuklarının eğitim gördüğü okulda görev yaptığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Emrah Mutluer, öğrencileri ile boş buldukları her fırsatta harmandalı oyunu üzerine çalıştıklarını ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN OKULA İLGİLERİ ARTTI

Öğrencilerinin okula olan ilgilerini artırmaya yönelik birçok çalışma yaptığını ancak öğrencilerin en çok dikkatini harmandalı oyununun çektiğini vurgulayan Mutluer, "Öğrencilerimizin birçoğu köylerden gelen çocuklarımız, biz de onlara okulu harmandalı ile sevdirdik. Oyunu öylesine de güzel oynuyorlar ki hepimizi mest ediyorlar. Çocuklarımız öğrendikleri kadarıyla oyunu evde de ailelerine öğretmeye çalıştıklarını duyuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bu uygulama ile aslında bu kadar başarı sağlayacağımızı biz de düşünemedik. Ama gördük ki okula olan ilgi harmandalı ile neredeyse yüzde yüz arttı" diye konuştu.

Harmandalı ile öğrencileri okula bağladı

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