taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Harput Kalesi'nde 20 bin obje gün yüzüne çıkartıldı

M.Ö. 8 Yüz yılda yapılan Harput Kalesi'nde 2018 yılı kazıları tamamlanırken, bu yıl 20 bin, son 5 yılda ise toplam 120 bin obje çıkartıldığı belirtildi.

İHA | 20.10.2018 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde 2018 yılı kazı çalışmaları bugün tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde yapılan ve 4 ay süren kazılarda, saray önü ve orta mahalle denilen toplam bin metrekarelik alanda kazı yapıldı.

20 BİN ESER BULUNDU

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekibin görev aldığı kazıda 4 ay içerisinde 20 bin eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazı çalışmalarında son 5 yıl içerisinde her döneme ait 120 bin eserin bulunduğu belirtildi.

Harput Kalesi'nde 20 bin obje gün yüzüne çıkartıldı

TARİHE TANIKLIK EDEN OBJE

5 yılda 4 bin 500 metrekarelik alanda kazı yapıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Bu alanların bin 500 metrekarelik kısmının restorasyon projeleri çiziliyor. Daha önce bitirmiş olduğumuz Osmanlı mahallesin Güneyindeki açık hava sunağın olduğu alanda kazıyı tamamladık. Ardından restorasyon projesine dahil ettik. Bu sene zindanın projesini çizmeye başladık. Böylece 2019 yılında kale içerisinde surların dışında uygulama projeleri de gerçekleşmiş olacak. 2018 yılı çalışmalarında 20 bin obje tespit edildi. Bunlar içerisinde cam eserler, bakır sikkeler, bilezikler, ok uçları, kemik objeler çıktı. Bunlar bizim için önemliydi. 2 bin 700 yıllık zaman dilimi içerisinde çok fazla buluntu var. Biz bunları tümlemeye çalışıyoruz" dedi.

Harput Kalesi'nde 20 bin obje gün yüzüne çıkartıldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu

349
Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

Cemal Kaşıkçı'nın ölümü kesinleşti

18
Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

Başkan Erdoğan'dan Kral Selman'a: Başkonsolosunuz lakayıt

28
İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

İnternette aradığını isimler virüse götürüyor

11
Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

Almanya Suudi Arabistan'a silah satışında gaza bastı

38
Uçan Balık'ın kanatları takıldı

Uçan Balık'ın kanatları takıldı

75
ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM