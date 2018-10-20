Harput Kalesi'nde 20 bin obje gün yüzüne çıkartıldı

Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde 2018 yılı kazı çalışmaları bugün tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde yapılan ve 4 ay süren kazılarda, saray önü ve orta mahalle denilen toplam bin metrekarelik alanda kazı yapıldı.

20 BİN ESER BULUNDU

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekibin görev aldığı kazıda 4 ay içerisinde 20 bin eser gün yüzüne çıkartıldı. Kazı çalışmalarında son 5 yıl içerisinde her döneme ait 120 bin eserin bulunduğu belirtildi.

TARİHE TANIKLIK EDEN OBJE

5 yılda 4 bin 500 metrekarelik alanda kazı yapıldığını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Bu alanların bin 500 metrekarelik kısmının restorasyon projeleri çiziliyor. Daha önce bitirmiş olduğumuz Osmanlı mahallesin Güneyindeki açık hava sunağın olduğu alanda kazıyı tamamladık. Ardından restorasyon projesine dahil ettik. Bu sene zindanın projesini çizmeye başladık. Böylece 2019 yılında kale içerisinde surların dışında uygulama projeleri de gerçekleşmiş olacak. 2018 yılı çalışmalarında 20 bin obje tespit edildi. Bunlar içerisinde cam eserler, bakır sikkeler, bilezikler, ok uçları, kemik objeler çıktı. Bunlar bizim için önemliydi. 2 bin 700 yıllık zaman dilimi içerisinde çok fazla buluntu var. Biz bunları tümlemeye çalışıyoruz" dedi.



