taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.29245
Euro
7.353
Altın
1198.58
Borsa
94004.97
Gram Altın
243.365

Harput Kalesi'nde açık hava sunak alanı bulundu

Elazığ'daki tarihi Harput Kalesi'nde, 2 bin 700 yıllık Urartu dönemi açık hava sunak alanı ortaya çıkarıldı.

AA | 17.09.2018 - 15:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Elazığ Harput Kalesi kazı ekibi 5 yıldır 4 bin 500 metrekarelik alanda çalışma yapıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kazı dönemi boyunca Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiroğulları ve Osmanlı dönemine ait yapı kalıntıları ile seramik, çini, alçı kabartma, ok ucu, mancınık taşı, mutfak eşyaları, tıbbi aletler, taş mühür gibi küçük parçalardan oluşan yaklaşık 110 bin objeye rastladıklarını söyledi.

Harput Kalesi'nde açık hava sunak alanı bulundu

UNESCO LİSTESİNDE

İsmail Aytaç, "Harput'un UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesinden sonra asıl listeye girmesi yolunda Harput Kalesi'ndeki kazı çalışmalar daha da önem kazanmış durumda." dedi.

Harput Kalesi'nde açık hava sunak alanı bulundu


"URARTU DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİR KALE ŞEHİR"

İsmail Aytaç, "Sarayönü dediğimiz kısımdaki doğal kayalarda, açık hava sunağı olduğunu tahmin ettiğimiz alan tespit ettik. Bu kadar çok açık hava sunağının varlığı, Harput'un özellikle Urartu döneminde önemli bir kale şehir, hatta bölge yönetiminin yapıldığı bir merkez olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu kadar dini mekanın bulunması buranın bir kült merkezi ya da inanç merkezi olduğunu da gösteriyor. Sunağın Milattan önce 7. yüzyılda yapıldığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Harput Kalesi'nde açık hava sunak alanı bulundu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

195
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

72
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

191
Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

Savcı Sayan'ın Kürt tweet'i tartışılıyor

279
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

95
Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

Galatasaray-L.Moskova maçının yayıncısı belli değil

31
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM