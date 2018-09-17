Harput Kalesi'nde açık hava sunak alanı bulundu

Elazığ Harput Kalesi kazı ekibi 5 yıldır 4 bin 500 metrekarelik alanda çalışma yapıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kazı dönemi boyunca Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiroğulları ve Osmanlı dönemine ait yapı kalıntıları ile seramik, çini, alçı kabartma, ok ucu, mancınık taşı, mutfak eşyaları, tıbbi aletler, taş mühür gibi küçük parçalardan oluşan yaklaşık 110 bin objeye rastladıklarını söyledi.

UNESCO LİSTESİNDE

İsmail Aytaç, "Harput'un UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmesinden sonra asıl listeye girmesi yolunda Harput Kalesi'ndeki kazı çalışmalar daha da önem kazanmış durumda." dedi.





"URARTU DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BİR KALE ŞEHİR"

İsmail Aytaç, "Sarayönü dediğimiz kısımdaki doğal kayalarda, açık hava sunağı olduğunu tahmin ettiğimiz alan tespit ettik. Bu kadar çok açık hava sunağının varlığı, Harput'un özellikle Urartu döneminde önemli bir kale şehir, hatta bölge yönetiminin yapıldığı bir merkez olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu kadar dini mekanın bulunması buranın bir kült merkezi ya da inanç merkezi olduğunu da gösteriyor. Sunağın Milattan önce 7. yüzyılda yapıldığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.



