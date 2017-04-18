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Harran turizm sezonunu açtı

Konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, turizm sezonuna umutlu başladı.

18.04.2017 - 17:41
  1. Haberler
  2. Seyahat

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Konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkaran Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, turizm sezonuna umutlu başladı.

KÜLTÜR TURİZMİ YAPANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen ve bir dönem Asurlular ile Emevilere de başkentlik yapan Harran, yine ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının da yer almasıyla kültür turizmi yapanların tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Harran turizm sezonunu açtı - FOTO GALERİ

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Özellikle fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo ortamı sağlayan ilçe, halk mimarisinin ürünü konik kubbeli evleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, rasathanesi ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile de ziyaretçilerini tarihe yolculuğa çıkarıyor.

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