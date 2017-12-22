taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki İçkale bölgesindeki kazı çalışmaları sırasında, 12'nci yüzyıla ait üç kubbeli hamam bulundu.

DHA | 22.12.2017 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Harran’da, kalabalık bir ekiple İçkale'de süren kazı çalışmaları sırasında 14 adet olduğu rivayet edilen hamamlardan biri bulundu.

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

ZENGİ ATABEYLİĞİ VE EYYUBİLER DÖNEMİNE AİT

Asur ve Emevilere bir dönem başkentlik yaptığı bilinen antik kentin birçok yerindeki tarihi eserleri ayağa kaldırma amacıyla yürütülen arkeolojik kazılarda Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi'ne ait Milattan Sonra 12'nci yüzyıllarına ait üç kubbeli hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı. Tarih boyunca okul, tapınak, cami, sur ve medreseleriyle öne çıkan ören yerindeki kazılarda bu yıl önemli bulgulara ulaşılması planlanıyor.

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

HARRAN'DAKİ 14 HAMAM'DAN İKİSİ

Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda tarihe ışık tutacak pek çok kalıntıya ait izleri gün yüzüne çıkmaya başladığını ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, şunları söyledi:

"İçkale Saray Hamamı üç kubbelidir. Kubbeleri kısmen, oda duvarları ise tamamen korunarak günümüze ulaşmıştır. Soğukluk odasında çeşme, dairevi formlu havuz ve nişler, ılıklık odasında çeşme ve tas sekiler, iki adet sıcaklık odasında halvetler, kurnalar, sıcak ve soğuk su künk hatları yer alıyor. 13. yüzyılda Harran’ı gezen İbni Şeddad, Harran'da 14 hamamdan bahseder. Bu hamamlardan iki tanesi Harran'da yaptığımız kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarıldı, o dönemde Zengi Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi'nin de Harran'a geldiğini söyleniyor. Bu hamam diğer özelliği kale saraya ait olması dolayısıyla Selahattin Eyyubi bir kışını da Harran'da geçiriyor. Onların da sarayın hamamı olan hamamda yıkanmış olmasıyla bu hamam da ayrı bir değer veriyor ve bu açıdan da hamam önemlidir."

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi çalışmalarından dolayı kazı ekibine teşekkür etti.

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

Harran'da 12'nci yüzyıldan kalma üç kubbeli hamam bulundu

İlginizi Çekebilir
Vahşi doğanın ödüllü fotoğrafları
Nat Geo Doğa Fotoğrafçısı Ödülleri sahiplerini buldu.
Ayla filmi Palm Springs'e gidiyor
Türkiye'de gişe rekoru kıran "Ayla" filmi, 2-15 Ocak 2018’de ABD'de düzenlenecek 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.
Abdullah Turhan'dan Kara Murat sitemi
1970'li yılların ünlü Türk çizgi roman kahramanı 'Kara Murat'ın yaratıcılarından ressam Abdullah Turhan, filmin galasına çağrılmamasının "içinde bir ukde olduğunu" söyledi.
Abdullah Turhan'dan Kara Murat sitemi
1970'li yılların ünlü Türk çizgi roman kahramanı 'Kara Murat'ın yaratıcılarından ressam Abdullah Turhan, filmin galasına çağrılmamasının "içinde bir ukde olduğunu" söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM