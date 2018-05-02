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Harran'da bir mahalleyi sel aldı jandarma yardıma koştu

Harran'da kısa süre etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı, 14 hayvan telef oldu.

AA | 02.05.2018 - 03:06..
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki sağanak yağışta tarım arazileri zarar gördü. Sağanak yağıita aynı zamanda 4 ev ve iki ahırı da su basarken, 14 hayvan telef oldu.

Harran'da bir mahalleyi sel aldı jandarma yardıma koştu


JANDARMA KÖYE YARDIMA GİTTİ

Gece yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, ilçenin kenar mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Taşkın sonucu Alaca Mahallesi'nde 4 evi, Özlü Mahallesi'nde ise iki ahırı su bastı, 14 hayvan telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ile Harran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Uyanık, taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Harran'da bir mahalleyi sel aldı jandarma yardıma koştu

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