taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Harran'da referandum sonuçları kutlandı

Referandumdan yüzde 96,83 oranında 'evet' çıkan Harran'da sonuçlar coşkuyla kutlandı.

17.04.2017 - 09:20
  1. Haberler
  2. Gündem

Şanlıurfa'nın Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında Harran'ın yüzde 96,83 ile Türkiye'de en fazla "evet" oyunun çıktığı ilçe olduğunu söyledi.

TÜRK, KÜRT, ARAP...

Özyavuz, yaptığı açıklamada, Harran'ın Türk, Arap ve Kürt seçmenlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Harran'da referandum sonuçları kutlandı

"YÜZDE 100 İÇİN ÇALIŞTIK"

Vatandaşların anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Özyavuz, "İlçemizde yüzde 100 'evet' tercihi çıkması için yoğun çaba gösterdik. Söze gerek yok, Harran daha önce AK Parti'ye bağlılığını verdiği yüksek oy oranıyla göstermişti. Birlik ve beraberliğin öneminin farkında olan ilçemiz, Türkiye'ye ciddi bir mesaj verdi.

Harran'da referandum sonuçları kutlandı

TÜRKİYE'DE EN FAZLA EVET OYU ÇIKAN İLÇE

Bu güzel birliktelik aynı şekilde ortak bir tavır olarak sandığa da yansıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 96,83 ile Türkiye'de en fazla 'evet' oyu ilçemizden çıkmıştır. Desteklerinden dolayı ilçe halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Harran'da referandum sonuçları kutlandı

RAKAMLAR

Toplam 36 bin 332 seçmenin bulunduğu Harran'da 149 sandıkta 35 bin 222 oy kullanıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 bin 995 oy geçerli sayıldı, seçmenlerden 33 bin 886'sı "evet", bin 109'u ise "hayır"dan yana tercihini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

218
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

93
Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

64
Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

3
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

8
Almanya'da referandum kutlamaları

Almanya'da referandum kutlamaları

21
Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

Almanya'da 'evet' kutlamalarına polis engeli

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM