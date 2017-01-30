Harranlı girişimcinin keçecilik başarısı

Bir arkadaşının tavsiyesiyle 15 yıl önce başladığı keçeciliği zamanla geliştiren Ünlü'nün (39) dikişsiz olarak keçeden ürettiği kıyafetler, yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

HARRAN'DAN LONDRA'YA SİPARİŞ

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında evlendirildiği için ortaokulu yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Hayatını düzene oturttuktan sonra bir taraftan keçecilik mesleğini sürdürdüğünü, diğer yandan da eğitimine devam ettiğini belirten Ünlü, açıköğretimde okuduğunu anlattı.

PES ETMEDİM

Bir arkadaşının tavsiyesiyle aldığı mikro krediyle hayatının değiştiğini vurgulayan Ünlü, şunları söyledi:

''Ailemde el sanatlarıyla uğraşanlar vardı. Ben de küçük yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgi duyuyordum. Halk eğitimi kurslarına devam ettim ancak evlenince ara vermek zorunda kaldım. Ancak pes etmedim, bir iş yerinden gelen teklifi değerlendirerek işe başladım. Sonra arkadaşlarım bana mikro kredi almamı tavsiye ettiler. Aldığım kredi çok cüzi bir miktardı ama yün alarak evde keçecilik yapmaya başladım. Buradan kazandığım parayla hem kendi eğitimim, hem de kızlarımın eğitim masraflarını karşıladım.''





KEÇEDEN KIYAFET SERÜVENİ

"Keçecilik bizim kültürümüzde olan bir şey. 'Neden biz de keçeyi kıyafet olarak yapmayalım?' dedim. Sonra keçeden kıyafetler yapmaya başladım. Ancak daha sonra bu kıyafetlerin dikişsiz yapılması gerektiğini öğrendim. Bu konuda birkaç kişiden ders aldım ama tam istediğimi öğrenemedim. Yaklaşık 1,5 yıl önce keçe sanatçısı Mehmet Girgiç ile tanıştım. Bu tanışma sayesinde ondan dikişsiz keçeden kıyafet yapmanın inceliklerini öğrendim. O tarihten bu yana da tamamen dikişsiz keçe üzerine çalışıyorum.





Keçeden kıyafetleri internet üzerinden sattığını aktaran Ünlü, "Sipariş üzerine ve internetten satış yapıyoruz. Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da bazı mağazalarda bu ürünlerimizi satıyoruz. Sabancı Üniversitesi 500 fular siparişi verdi. Yoğun bir tempo içinde olacağız gibi görünüyor. Londra'dan bir butik işletmecisiyle görüştük ve onun için yelek siparişi aldık. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi çok memnun ediyor." sözlerine yer verdi.'' Dedi.