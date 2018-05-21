Harry ve Meghan'ın hediyelerini satışa çıkardılar

Prens Harry ve Amerikalı aktrist Meghan Markle'ın düğünü Birleşik Krallık kadar tüm dünyanın ilgi odağı konumunda... Düğünde her bir detay tartışma yada merak konusu oldu. Merak edilenlerden biri de düğünde dağıtılan minik çantalardı.





2 BİN DAVETLİYE ÖZEL ÇANTA

St. George Şapeli'ndeki törene katılan yaklaşık 2 bin 500 davetliye hediye edilen çantaların içinden çıkanlar pek şaşkınlık yaratmasa da çantaların satışa çıkması Birleşik Krallık'ta şok etkisi yarattı.





İÇİNDE NE VAR

Keten kumaş üzerine Dük ve Düşes'in isimlerinin baş harflerinin işli olduğu çantanın içinde Windsor suyu, kocaman bir altın para şeklinde çikolata, geleneksel kurabiye, buzdolabı magneti, özel konuk rozeti, Windsor Kalesi'nin hediyelik eşya mağazasında kullanılabilecek indirim kartı bulunuyor.





HEDİYE ÇANTAYI SATMAYA KALKTILAR

Genel olarak çok zarif olduğu yönünde yorumlar alan çantalar, fırsatçı davetliler tarafından internetten açık arttırmayla satışa sunuldu. Yüz pounddan bin pounda kadar çıkan fiyatlar ise tepkiye neden oldu. Bin pound Türk lirası bugün itibari ile 6 bin 125 lira civarında.



