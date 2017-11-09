Harun Bükücü: Albay teröristler evlere mevzilenmiş dedi

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada savunma yapan 28. Mekanize Tugayı'nda görevli sanık eski uzman çavuş Mehmet Özkan, WhatsApp'tan bölük komutanı Yüzbaşı Adil Baykal'ın kışlaya gelinmesine yönelik mesajını gördüğünü belirtti.

"TERÖRİST SALDIRILARI OLMUŞ"

Özkan, saat 22.50-23.00 gibi kışlaya giriş yaptığını, nizamiyede "Niye alarm verildi?" diye sorduğu bir astsubayın da "Her tarafa terör saldırısı oluyormuş. Alarm seviyesi kırmızıya çıktı." dediğini öne sürdü.

Bölük garajında büyük bir hareketlilik olduğunu, tankların garaj önünde ve çalışır vaziyette bulunduğunu anlatan Özkan, garaj önünde tabur komutanı Kurmay Yarbay Nuri Büyükyazıcı, bölük komutanı Yüzbaşı Adil Baykal ve Astsubay Turan Baysal'ı yan yana konuşurken gördüğünü dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığında darbecilere karşı direnen Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu.

ARAÇTA 3 KİŞİ DAHA VAR

Özkan, bölük komutanının sinirli şekilde "Çabuk üzerini değiştir ve aracını çalıştır." demesinin üzerine, tulumunu giyip tankına giderek aracı çalıştırdığını ifade ederek, araca mürettebatı Uzman Çavuş Emre Atmaca'nın yanı sıra tank komutanı olarak Uzman Çavuş Mehmet Faik Keçeci ve er Sezer Ergin'in bindirildiğini söyledi.

Tabur önünde beklerken bir astsubaya ne olduğunu sorduğunda, Genelkurmayı FETÖ'cülerin basıp Genelkurmay Başkanı'nı kaçırdıklarını söylediğini aktaran Özkan, saat 23.30 civarında tabur komutanının "Çıkıyoruz" diyerek emir verdiğini bildirdi.

"VURUN, KIRIN, EZİN"

Sanık Özkan, şunları söyledi:

"Jandarmadan 5-6 sivil kıyafetli, çelik başlıklı, ellerinde MP5 olan bir grup ateş ettiler. Üzerlerinde kamuflaj yoktu. Beyaz renkli bir otomobile ateş edildi. Ayrıca havaya da ateş ediyorlardı.

Ertuğrul Terzi, 'Tank, tank, vatandaşın üzerine sür' diye bağırıyordu. Biz de 'Akülerimiz bozuk' dedik. Bölük komutanı Adil Baykal da Faik uzmana telefonda 'Altınızdaki oyuncak değil, vurun, kırın, ezin, Genelkurmaya gelin' diyerek telefonu kapattı."

Beklemeye devam ettiklerini, hatta 155'i de aradıklarını ve bir süre daha bekledikten sonra karar verip bulundukları yerden ayrılarak kışlaya girdiklerini anlatan Özkan, kışlaya kendi iradeleriyle döndüklerini öne sürdü.

BİR DİĞER DARBECİ DE HALKI TERÖRİST İLAN ETMİŞ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada savunma yapan eski piyade er Harun Bükücü, akşam saatlerinde alarm verildiğini, kolluk kuvvetlerini toplumsal olaylarda destekleme tatbikatı olduğunun söylendiğini anlattı.

Garajlar bölgesinde araçlara bindirildiklerini belirten Bükücü, kendisinin ZPT'de olduğunu, Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini dile getirdi.

Bükücü, "Albay Erkan Öktem gelerek ateş emri verdi. Araçtaki bölük komutanım Üsteğmen Bora Polat, elleriyle 'ateş etme' der gibi işaret yaptı. Ben uçaksavardaydım. Ben de dokunmadım. Öktem'in kendisi ateş etmeye başladı halka. Yıkılanı görmedim ama bacağından vurulanı gördüm, beyaz gömlekli biriydi." dedi.

"TERÖRİSTLER EVLERDE"

Bükücü, üzerilerine ve halka helikopterden ateş edildiğini de öne sürerek, şunları söyledi:

"Bölük komutanımız bana helikoptere ateş etmemi emretti. Ben de ateş ettim. Bir el ettim. Vurup vurmadığımı bilmiyorum. Bölük komutanım 'Neden bir tane ettin' dedi. 'Ateş etmedi, bir tane attı' dedim. Polat üsteğmenin kendisi uçaksavara geçip kontrol etti. Kolu çekti bıraktı ama atmadı."

Daha sonra Erkan Öktem'in gelerek "Dikkat edin, teröristler evlere mevzilenmiş, cami minaresine çıkmışlar." dediğini aktaran Bükücü, bölük komutanının nişancı kapağını da kapattırdığını ve ardından kendilerine söylenen "B" nizamiyesine doğru aracı çektiklerini bildirdi.

DURUŞMA UZADI

Özkan, tahliye talebinde bulundu.

Savunma yapan eski uzman çavuş Murat Dursun Gökkaya da tahliyesini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.