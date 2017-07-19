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Harun Kolçak hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Harun Kolçak, 62 yaşında hayatını kaybetti.

19.07.2017 - 23:46
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Harun Kolçak hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı Harun Kolçak, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Harun Kolçak hayatını kaybetti

HARUN KOLÇAK KİMDİR

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu olan Harun Kolçak, 15 Temmuz 1955 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı, Saint Benoit'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır.

Türk pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve bas gitaristi gibi farklı kimliklerle tanınan Harun Kolçak, ilk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştır. 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır. Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Harun Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yönelmiş, Aydın Esen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştır. O dönem Harun Kolçak, Onno Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif almıştır.

7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası`nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Harun Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası “Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması” ve Antalya “Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması” adlı şarkı yarışmalarında ödüller almıştır. 1991’de Onno Tunç ile ortak yaptığı “Beni Affet” albümü ile büyük çıkış yakaladı. Albümlerinin çoğunda şarkıların söz ve müziği kendine ait olan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir. 1996’da Litvanya’da 13 ülkenin katıldığı “Müzikos Festivalis 96”da “En İyi İkinci Şarkıcı” seçilmiştir.

Kolçak, 2012'de Yeniden Doğuyorum adlı solo albüm çıkarmıştır. Ekim 2013 itibariyle Harun Kolçak&Rock Off isimli grup kurmuştur. Can Güney,Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer`in olduğu grubun verdiği ilk performansı Okan Bayülgen`in Makina Kafa adlı programda vermişlerdir.

Ayrıntılar gelecek...

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