Harun Kolçak'ın son paylaşımı

62 yaşında hayatını kaybeden Kolçak, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

KOLÇAK'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Yaşamını yitirmeden günler önce sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunu söylemişti: "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor."

15 TEMMUZ'DA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPMADI

Pop 90'lı yıllardaki efsane ismi Kolçak'ın doğum günü 15 Temmuz tarihindeydi. Hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldiği için yaşgünü partisi yapmayacağını duyurmuştu.

Kolçak kendisine moral için pasta gönderen Kral TV ekibine teşekkür etmişti: