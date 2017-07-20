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Harun Kolçak'ın son paylaşımı

Sanatçı Harun Kolçak, hayatını kaybetmeden günler önce sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunmuştu.

20.07.2017 - 00:18
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Harun Kolçak'ın son paylaşımı

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62 yaşında hayatını kaybeden Kolçak, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

KOLÇAK'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Yaşamını yitirmeden günler önce sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunu söylemişti: "Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor."

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

15 TEMMUZ'DA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPMADI

Pop 90'lı yıllardaki efsane ismi Kolçak'ın doğum günü 15 Temmuz tarihindeydi. Hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldiği için yaşgünü partisi yapmayacağını duyurmuştu.

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

Kolçak kendisine moral için pasta gönderen Kral TV ekibine teşekkür etmişti:

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

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Harun Kolçak'ın son paylaşımı

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

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