taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.77405
Euro
6.6933
Altın
1227.465
Borsa
98631.27
Gram Altın
227.851

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Üniversitesi yönetimi aleyhinde, Asya kökenli öğrencilere karşı ırkçılık yapıldığı iddiasıyla dava açıldı.

AA | 16.10.2018 - 01:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Okula kabullerde Asya kökenlilere ayrımcılık yapıldığını iddia eden bir grup öğrenci, Harvard Üniversitesi yönetimini mahkemeye verdi.

Üç hafta sürmesi beklenen davanın görülmesine bugün Boston'da başlandı.

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

ASYA KÖKENLİ ÖĞRENCİLERE DAHA FAZLA KRİTER

Harvard Üniversitesi, başvuru sırasında Asya kökenli öğrencilere, diğer ırklara göre daha fazla kriteri yerine getirme şartı koşmakla suçlanıyor.

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Üniversite yönetimi ise bu iddiaları kabul etmiyor.

Harvard Üniversitesine her yıl 42 bin başvuru yapılıyor ancak bin 600 civarında öğrenci okula kabul ediliyor.

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

5
İngiltere: Kaşıkçı soruşturmasını destekliyoruz

İngiltere: Kaşıkçı soruşturmasını destekliyoruz

2
Rusya Ortodoks Kilisesi, Patrikhaneyle ilişkileri kopardı

Rusya Ortodoks Kilisesi, Patrikhaneyle ilişkileri kopardı

6
Trafik cezalarını artıracak kanun teklifine onay

Trafik cezalarını artıracak kanun teklifine onay

4
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM