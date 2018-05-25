taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.872
USD
4,6965
EURO
5,4757
ALTIN
197,11
PETR
76,9100

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı

Hollywood'da uzun yıllardır oyuncular dahil birlikte çalıştığı yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan ünlü yapımcı Harvey Weinstein kelepçelenerek mahkemeye çıkarıldı.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 16:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hollywood'un en ünlü yapımcısıyken gücünü kullanarak yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu, bunları örtbas ettiği, hatta mağdurları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ortaya çıkan Harvey Weinstein'a sonunda yargı yolu gözüktü.

New York'ta bir gazeteci ordusunun takip ettiği Weinstein, polise teslim oldu.

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı

KELEPÇELENEREK MAHKEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından gözaltına alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.

Onlarca kadının itham ettiği 'Hollywood İmparatoru' hakkında Manhattan savcıları bir vakada birinci ve üçüncü dereceden tecavüz, diğer vakada birinci dereceden cinsel zorlama suçlamalarında bulundu.

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı VİDEO

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı

2 MİLYON DOLAR KEFALET

Polis kaynaklarından Weinstein'ın tutuksuz yargılanması için savcılığın talep edeceği kefaletin 2 milyon dolar olduğu haberleri geldi.

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı

New York Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Cesur taciz mağdurlarına seslerini yükseltip adalet aradıkları için teşekkür ediyoruz" denildi. Aynı zamanda New York'ta federal savcıların hakkında taciz suçları soruşturması başlattığı Weinstein, Los Angeles ve Londra'da da cinsel saldırı suçlamalarından soruşturuluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

İçişleri Bakanlığından suç örgütleri açıklaması

200
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

280
Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan ihracatçı için döviz hamlesi

110
Unutulmayan seçim müzikleri

Unutulmayan seçim müzikleri

30
Suriyeliler Türk devletine minnettar

Suriyeliler Türk devletine minnettar

318
Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

Mezarlıktaki 'gizemli kız' yakalandı

135
Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

Millet Bahçesi dünyanın en büyük şehir bahçelerinden olacak

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94