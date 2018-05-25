Hollywood'un en ünlü yapımcısıyken gücünü kullanarak yüzlerce kadına cinsel saldırıda bulunduğu, bunları örtbas ettiği, hatta mağdurları susturmak için kariyerlerini bitirdiği ortaya çıkan Harvey Weinstein'a sonunda yargı yolu gözüktü.

New York'ta bir gazeteci ordusunun takip ettiği Weinstein, polise teslim oldu.

KELEPÇELENEREK MAHKEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından iki cinsel saldırı suçlamasından gözaltına alınan yapımcı, kelepçelenerek mahkemeye sevk edildi.

Onlarca kadının itham ettiği 'Hollywood İmparatoru' hakkında Manhattan savcıları bir vakada birinci ve üçüncü dereceden tecavüz, diğer vakada birinci dereceden cinsel zorlama suçlamalarında bulundu.

Harvey Weinstein tecavüz suçundan gözaltına alındı VİDEO

2 MİLYON DOLAR KEFALET

Polis kaynaklarından Weinstein'ın tutuksuz yargılanması için savcılığın talep edeceği kefaletin 2 milyon dolar olduğu haberleri geldi.

New York Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Cesur taciz mağdurlarına seslerini yükseltip adalet aradıkları için teşekkür ediyoruz" denildi. Aynı zamanda New York'ta federal savcıların hakkında taciz suçları soruşturması başlattığı Weinstein, Los Angeles ve Londra'da da cinsel saldırı suçlamalarından soruşturuluyor.