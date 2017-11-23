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Hasan Ali Toptaş'ın Gecenin Gecesi kitabı raflarda

Edebiyatımızın usta kalemi Hasan Ali Toptaş'ın hikâye kitabı olan Gecenin Gecesi okuyucularla buluştu.

23.11.2017 - 09:44
  1. Haberler
  2. Kitap

Modern Türk Edebiyatının önde gelen yazarlarından Hasan Ali Toptaş, üretmeye devam ediyor. 90 sayfadan oluşan kitapta birbirinden güzel öyküler yer alıyor. Toptaş'ın pırıl pırıl Türkçesiyle döşenen satırlar, onun ne kadar usta bir edebiyatçı olduğunu gözler önüne seriyor. 90 sayfadan oluşan Gecenin Gecesi kitabı yayımlanarak kitap raflarındaki yerini aldı.

BİLLURLAŞAN ÖYKÜLER

Hasan Ali Toptaş’tan yeni öyküler. Her biri “HAT edebiyatı”nı kazan, kazdığı yere yeni sorular bırakan, bıraktığı soruları derinleştiren, derinleştirdikçe daha da karışan, karıştığı ölçüde de billurlaşan öyküler. Kısık sesli, meraklı, ruhu kolaçan eden, arayan metinler...

Hasan Ali Toptaş'ın Gecenin Gecesi kitabı raflarda

Gecenin Gecesi öykünün geldiği yeri yeniden konuşan bir kitap. “Onun atı daha gurbete çıkmadan ürkütülmüştür,” denilmişti Toptaş için. Bu kitapta da gurbete çıkanlar var. Gurbeti külfet, külfeti azap belleyenler var. Ve herkes eve dönüyor sonunda.

"BÜTÜN BUNLARI NEDEN YAZDIN"

“Şimdi sen, öyleyse bütün bunları neden yazdın, diyeceksin belki. Doğrusu, neden yazdığımı ben de bilmiyorum. Demek, yorganı omuzlarıma doğru çekip, bu yatak beni öldürecek dedikten sonra yazının içinde uyuyakalmışım.”

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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