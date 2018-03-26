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Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler

Şiirsel anlatımı ve derinlikli ifadeleriyle ilgi uyandıran romancı Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler…

Özel Haber | 26.03.2018 - 10:29..
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hasan ali toptaş

Toptaş, zamanı ya da mekanı tedirginlik hissetmeden, özgürce kullanan bir romancı ve de şair. Eserleri bugün birçok dünya diline çevrilen Toptaş, ilk öykü kitabı “Bir Gülüşün Kimliği”ni 1987’de yayımladı. O günden beri onun yazdıkları, okurları için oldukça büyülü, gizemli bir yolculuk anlamına geldi.

İşte yazma işini bu denli ustalıkla yapan yazardan yazmak üzerine öneriler...

Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler

KULAK ASMAYIN

- Aklınızı meşgul eden başka bir şey varsa yazmayın, mümkünse gidip önce o işi halledin; kelimeler aklınıza takılan şeye takılmasınlar.

*

- Ortak aklın çayırlarından gelen sesler çoğu zaman size sizin sesinizmiş gibi görünür; ayıklayın onları, kulak asmayın!

Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler

EN BASİT YOL

- En çok hangi yazarı seviyorsanız, yazdıklarınızı sadece o yazar okuyacakmış gibi yazın; bu, bir metni fazlalıklardan ve gereksiz açıklamalardan korumanın en basit yoludur.

*

- Kalemi elinize aldığınızda, edebiyata dair bildiklerinizi aklınızda yahut öteki elinizde hazır bulundurmayın; çünkü sanat söz konusuysa, bilginin kendisi değil buharı muteberdir.

Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler

HİSSETMELİSİN

- Bir metni yazarken, metnin de sizi yazmasına fırsat verin.

*

- Kendinizi makul hissediyorsanız yazmayın; yazmak için kendinizi ya hiç ölçeğinde küçük ya da her şeye hükmedecek derecede büyük hissetmelisiniz.

Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler

BOŞLUK

- Yazarken okuru, eleştirmenleri, yayınevini, ailenizi, dostlarınızı, toplumsal kuralları ve devletin kanunlarını unutun; yazmak, her türlü iktidarın uzağında gerçekleşen çok özel bir uğraştır.

*

- Kullanacağınız kelimeleri seçerken, iki kelime arasındaki boşluğun da dile dâhil olduğunu unutmayın; o boşluk, o iki kelimenin bize çağrıştırdığı kelimelerden oluşur.

Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler

- Gerektiğinde, buraya kadar okuduğunuz sekiz öneri de dâhil hiçbir öneriyi umursamayın; çünkü yazmak bildiğini okumaktır!

Damla Karakuş

[email protected]

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