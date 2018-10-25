Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açılıyor

Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi Edirne'de kuruluyor. Edirne Belediyesi vizyon projelerinden biri olan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne Ankaralı profesörlerin katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına uygun içerikler hazırlandı.

Müzede, doğa ile teknolojinin uyumunu, teknolojinin doğadan nasıl esinlendiğini yaşayarak, deneyimleyerek öğrenecek olan çocuklar, bu öğrendiklerini dinozor, mamut, örümcek gibi dev hayvan replikalarıyla da destekleyecek.

OKUL DIŞI ÖĞRENME

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, teknolojinin her gün geliştiğini, okulların artık tek başına öğrencilere yetmediğini belirterek okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime destek açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK ÇOCUK MÜZESİ

Çocukların yaşayarak öğrenme tadına, hazzına, keyfine ve başarısına ulaşması hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Recep Gürkan, Türkiye'nin ve Balkanların en büyük İnteraktif Çocuk Müzesi projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

İnteraktif Çocuk Müzesi, 29 Ekim Pazartesi günü hizmete girecek.