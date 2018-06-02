Hasan Çelebi hat sergisi açıldı

Ankara Müzayedecilik Evi ve Sanat Galerisi'nin ev sahipliği yaptığı hat sergisi, ilk gün sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Sergilenen eserlerden 4'ü hattat Hasan Çelebi'ye diğer 23 eser ise 1976 yılından bu yana yetiştirdiği öğrencilerine ait. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yüzü aşkın kişiye icazet veren Hasan Çelebi'nin birçok camide muhtelif yazıları bulunuyor.

12 HAZİRAN'A KADAR AZÇIK

Bunun yanı sıra yapımı devam eden İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nin hat yazılarını da Hasan Çelebi, öğrencileri ile birlikte yazıyor. Hasan Çelebi ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan hat sergisi, 12 Haziran'a kadar 12.00-24.00 saatlerinde Ankaralı sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.