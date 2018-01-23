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Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Yazılarına ara verdiğini açıklayan Hasan Cemal, Zeytin Dalı Harekatı başlayınca kalemini eline aldı ve TSK'ya "durun" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 10:54..
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Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Terörle mücadelenin en yüksek düzeyde olduğu dönemlerde bile Kandil'e çıkarak PKK elebaşları ile bir araya gelen Hasan Cemal, Zeytin Dalı Harekat'ı başlamadan önce yazılarına ara verdiğini duyurdu.

KOPENHAG'DAN YAZDI

Kopenhag'a giden Hasan Cemal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e girdiğini öğrenince hemen bir yazı kaleme aldı.

Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

"HAREKAT BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Hasan Cemal, "Evet, savaşa karşıyım!" başlıklı yazısında, harekatın Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacağını ifade etti.

"ÇARE SAVAŞ DEĞİL"

"Çare savaş değil, barıştır. Çare demokrasidir." diyen Cemal, "Bir başka deyişle çare, bugüne kadar yapılmayanları yapmaktır." diyerek yazısını noktaladı.

HENDEK GAZETECİSİ

Bugün çarenin savaş olmadığını savunan Hasan Cemal, Kandil ziyaretlerinin ardından hendek operasyonlarının olduğu dönemde de hendeklerin önünde poz vermişti.

Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Hasan Cemal Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

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