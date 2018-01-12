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Hasan Kaçan: Dinci Hasan Kaçan'a kimse iş vermedi

Usta oyuncu Hasan Kaçan dini bir hayatı seçtikten sonra tüm kapıların kendine kapandığını söyledi.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 22:03..
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Hasan Kaçan: Dinci Hasan Kaçan'a kimse iş vermedi

Habertürk TV'de yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programının bu akşamki konuğu usta oyuncu Hasan Kaçan'dı.

Kaçan, 91 yılının sonuna doğru Cerrahilik'le başlayan teması ve dini bir yaşam sürmesinin ardından kapıların yüzüne kapandığını söyledi.

"ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDERMEDİM"

Hasan Kaçan bu süreçle ilgili: "Dönemi yaşamayan ne kadar zor bir dönem olduğunu bilemez. O dönemde bu tür şeyleri yaşamam affedilir şeyler değildi. O sırada makul bir adam olarak medya dünyasının içinde yerimi almıştım. Bunun bedelini de ödettiler. Maddi olarak her şeyimi kaybettim. Bütün kapılar kibarca yüzüme kapandı Dinci Hasan Kaçan'ım diye. Çocuğumu okula gönderemez duruma geldim." ifadelerine yer verdi.

Hasan Kaçan: Dinci Hasan Kaçan'a kimse iş vermedi VİDEO

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